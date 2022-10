Legionella nell’acqua al Palarosa di Casarsa: c’è il divieto dell’uso delle docce

Sono attesi in questi giorni gli esiti delle analisi sull’acqua del Palarosa a Casarsa della Delizia: nelle scorse settimane era emersa la presenza di legionella. Sarà attivato a breve un impianto per disinfettare l’acqua così da evitare problemi in futuro.

«La situazione è sotto controllo», mette le mani avanti il sindaco Claudio Colussi. Quello del batterio della legionella è un problema non raro soprattutto in strutture sportive.

«Alla ripresa dell’attività dopo che per mesi gli impianti sono rimasti fermi per la pausa estiva – dice il primo cittadino – abbiamo effettuato verifiche sulla qualità dell’acqua, come viene fatto solitamente.

Capita spesso al termine della stagione estiva». L’esito delle analisi effettuate da una ditta specializzata ha fatto registrare la presenza del batterio della legionella. Sono scattate le misure previste in questi casi, con l’invito a non utilizzare l’acqua. Inoltre sono stati effettuati i trattamenti indicati dai protocolli. Il batterio della legionella si annida nelle tubature soprattutto dopo periodi di inutilizzo come quello estivo che ha visto il Palarosa chiuso.

Per questo motivo gli sportivi sono stati dirottati alle docce del vicino campo sportivo, in attesa che la situazione di normalizzi. Una successiva analisi, effettuata anche perché nel frattempo si era rotta una tubatura, ha fatto registrare la presenza di una bassa carica batteria e le misure di prevenzione sono proseguite.

Adesso si attendendo gli esiti degli ulteriori controlli. «Abbiamo disposto una terza analisi – sottolinea Claudio Colussi – e contiamo già forse per domani (oggi per chi legge, ndr) di avere a disposizione i risultati». Se saranno ne