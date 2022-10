Scontro tra una bici e un’auto: ferita una donna

Scontro tra una bicicletta e un'automobile, per cause ancora da accertare, poco prima delle 8 di giovedì 13 ottobre, in via Cividale, a Udine. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Il ferito, una donna, è stato trasportato all'ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.