Era stata infettata dal cane, le prescrissero una cura per la gastroenterite: morì a 53 anni, ora il processo per il risarcimento

GORIZIA. Infettata dal cane, muore a distanza di poche ore. Motivo? La cura antibiotica per fermare l’infezione è stata somministrata in ritardo. La guardia medica, infatti, le aveva dato farmaci per quella che aveva ritenuto una gastroenterite.

Il processo civile è in corso, promosso dai congiunti della donna, una 53enne di San Pier d’Isonzo.

Sembrava un innocuo contatto con il cane, comunque fosse se di ferita si sarebbe trattato, la conseguenza, quantomeno in un primo momento, era del tutto banale. La 53enne era deceduta il giorno successivo, a seguito dell’infezione provocata da un batterio sfociata in una sepsi.

La morte era avvenuta il 14 novembre 2015, verso le 19.30, all’ospedale di San Polo dov’era stata ricoverata. Un decesso che poteva essere evitato qualora la paziente fosse stata trattata con una tempestiva e adeguata terapia, attraverso la somministrazione di antibiotici.

Nell’ambito del procedimento civile, al Tribunale di Gorizia, ai fini del risarcimento dei danni, era stato eseguito un accertamento tecnico preventivo, ma in questa fase sarà necessaria una nuova perizia per ulteriori e approfondite verifiche. Asugi, subentrata all’allora Ass2 Isontino Bassa Friulana, rientra nel processo ai fini della responsabilità civile, subentrata a titolo della gestione della guardia medica e dell’ospedale San Polo.

Tutto era iniziato da quel contatto con il cane, poiché a distanza di alcune ore, ossia in serata, il 13 novembre di sette anni fa, la cinquantatreenne aveva accusato un malessere tale da rivolgersi all’ospedale di San Polo. Il medico di guardia di turno, ricevuta la chiamata di intervento aveva raggiunto l’abitazione della donna assieme agli operatori del 118 per effettuare i dovuti accertamenti sanitari.

Il quadro clinico presentava su tutto una febbre elevata, uno stato di alterazione che il professionista aveva imputato ad una gastroenterite, trattando il caso quindi come tale nel somministrare i relativi farmaci, non dunque l’antibiotico utile e necessario a fermare l’infezione in corso. La donna aveva continuato a soffrire finché il giorno successivo, verso l’ora di pranzo, richiesto il nuovo intervento degli operatori sanitari, era giunta l’ambulanza del 118 che aveva provveduto a trasferire la paziente all’ospedale. Gli accertamenti avevano rilevato una situazione ormai compromessa, l’infezione era talmente estesa da non poter fare alcunchè per invertire lo stato di estrema gravità nella quale versava la cinquantatreenne.

In serata era avvenuto il decesso. In sede civile è emerso, dai periti medici, che la donna era stata affetta da patologie pregresse, elemento da considerare nel comportare uno stato di fragilità dell’organismo, tuttavia, nella specifica circostanza iniziata dal malessere e dallo stato febbrile che si era verificato, la tardiva somministrazione degli antibiotici avrebbe determinato una perdita di chances di vita per la paziente.