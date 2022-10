Auto su due ruote e manovre spettacolari: show della squadra acrobatica dell’Associazione della polizia

UDINE. Le evoluzioni della Squadra acrobatica dell’Associazione nazionale della polizia di Stato (Sezione di Udine) hanno regalato spettacolo, nella giornata di domenica 16 ottobre, alla “Giornata nazionale del veicolo d’epoca”, organizzata all’ex caserma Sante Patussi di Tricesimo.

Lo show dei piloti dell’associazione della Polizia

Negli spazi appositamente dedicati alla mostra, sono stati ospitati veicoli storici di tutti i tipi, dalle motociclette alle auto, ai camion. Il team dell’associazione, con i suoi show, intende lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile in un contesto di sicurezza stradale, soprattutto al pubblico giovane che percorre le strade pubbliche, «che – precisa l’associazione in una nota – non deve cercare di emulare gli esercizi proposti dalla Squadra acrobatica, bensì capire le dinamiche che circostanziano questo gruppo: le evoluzioni sono proposte in aree protette, con vetture opportunamente preparate, un allenamento psicofisico costante e figlio di un corretto stile di vita.

Il progressivo ed estremo utilizzo di un veicolo non può essere intrapreso in ambienti diversi da quelli a cui è destinato».