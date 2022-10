Udine, auto travolta dal treno al passaggio a livello

Incidente domenica 16 ottobre, intorno alle 7, a Udine, all'altezza del passaggio a livello di via Baldasseria, l'incrocio con via Lignano. Per cause in corso di accertamento una vettura è stata travolta da un treno. Nell'impatto la macchina è stata trascinata per circa 10 metri. L'impatto è stato molto violento. Nessun ferito nell'incidente: all'interno della vettura non c'erano persone (videoproduzioni Petrussi).

02:08