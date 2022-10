Fuori strada in tangenziale, forti rallentamenti al traffico

Incidente stradale in tangenziale ovest, attorno alle 21 di lunedì 17 ottobre. È successo all'altezza del casello autostradale di Udine sud. Ancora da chiarire la dinamica.

Per cause da accertare il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi. Pesanti i rallentamenti al traffico veicolare.