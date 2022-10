Furto in macelleria: rubato dalla cassa 300 euro

Furto, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 ottobre, in una macelleria di Enemonzo. È successo in via Nazionale. I ladri, che hanno atteso il momento giusto per entrare in azione, hanno forzato la porta principale del punto vendita.

I malviventi si sono subito diretti verso il registratore di cassa e hanno portato via tutto il denaro, circa 300 euro in contanti. Poi sono fuggiti senza lasciare tracce.

È stato il titolare, lunedì 17 ottobre, a denunciare l’accaduto ai carabinieri, che stanno svolgendo indagini, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.