Pordenone sottotono, a Mantova una sconfitta che brucia

MANTOVA. E’ una sconfitta inattesa, che brucia quella incassata dal Pordenone al Martelli di Mantova: contro i modesti virgiliani, che trovano tre punti di puro ossigeno in chiave salvezza, i neroverdi cadono e si vedono sfumare la grande chance di salire al comando in solitaria con due punti di vantaggio. La squadra di Di Carlo resta così al terzo posto, appaiata a Lecco, Padova e Novara, una lunghezza sotto le battistrada Renate e Sangiuliano. Giovedì l’immediata occasione di riscatto nel turno infrasettimanale: al Teghil di Lignano, alle 18.30, arriverà un Trento rinfrancato dall’arrivo in panchina di Bruno Tedino. Sarà una gran bella sfida.

Pordenone subito aggressivo in avvio e all’8’ ci prova Dubickas in rovesciata, ma Chiorra blocca. Al 24’ però la grande occasione è del Mantova in contropiede: Mensah, davanti a Festa, non riesce a portare in vantaggio i suoi. Rispondono i neroverdi al 27’ con un destro potente da fuori area di Ajeti, che colpisce in pieno il palo.

E’ il preludio al vantaggio dei virgiliani, che arriva poco dopo la mezz’ora grazie a una bella punizione dal limite di De Francesco, che gonfia la rete. Prima dell’intervallo, tuttavia, gli ospiti trovano il pareggi con una grande giocata di Pinato, che controlla in piena area e trafigge l’estremo avversario. Non è però ancora tempo di rientrare negli spogliatoi, perché in pieno recupero il Mantova ha un’altra occasionissima: punizione pericolosa tagliata e pallone che sfiora il palo alla destra di Festa dopo un colpo di tacco in area.

La ripresa si apre con il nuovo vantaggio dei padroni di casa 8′ Mantova nuovamente in vantaggio: contropiede con lancio lungo controllato da Yeboah, che lavora bene il pallone e pesca in piena area l’ex Gerbaudo, che controlla e in girata supera Festa, Proteste dei neroverdi per un presunto fallo su Pinato all’inizio dell’azione. L’attaccante dei ramarri è costretto a uscire per un problema a una spalla, lo sostituisce Deli.

Al 15′ Mantova ancora vicino al gol con Guccione: il suo sinistro dal limite sfiora il palo alla destra di Festa. Al 20′ ci prova Candellone: il suo tiro è deviato in corner. Al 32′ punizione dal limite di Burrai, da ottima posizione: palla di poco alta sopra la traversa. Il Pordenone spinge e al 39′ su cross di Deli dalla sinistra il colpo di testa di Biondi è deviato in angolo. Al 42′ ramarri vicinissimi al pareggio: doppio intervento miracoloso di Chiorra, prima su Biondi e poi su Burrai.

MANTOVA-PORDENONE 2-1

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton, Ingegneri (38′ pt Matteucci), Iotti, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione (40′ st Messori), Yeboah (23′ st Paudice), Mensah (40′ st Procaccio). A disp.: Malaguti, Tosi, Ejjaki, Cozzari, Panizzi, Fontana, Agbugui, Silvestro, Rodriguez. All. Corrent.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello (7′ pt Ajeti), Bassoli, Benedetti; Torrasi (23′ st Biondi), Burrai, Pinato (10′ st Deli); Zammarini; Dubickas (10′ st Magnaghi), Candellone (23′ st Piscopo). A disp.: Martinez, Turchetto, Giorico, Maset, La Rosa, Ingrosso, Baldassar. All. Di Carlo.

ARBITRO: Carrione di Castellamare di Stabia, assistenti Votta di Moliterno e Pragliola di Terni. Quarto ufficiale Taricone di Perugia.

Marcatori: al 31′ De Francesco, al 44′ Pinato; nella ripresa, all’8′ Gerbaudo.

Note: ammoniti Gerbaudo, Bruscagin, Dubickas, Ajeti e Burrai. Angoli: 1-8. Recupero: 3′ pt, 5′ st.