Azienda attiva il piano welfare e paga le bollette ai dipendenti

Techno Serramenti srl, azienda leader nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di serramenti con sede a San Giorgio di Nogaro, attiva un piano di welfare per i suoi dipendenti. E per farlo l’impresa utilizza i premi aziendali che vengono destinati al fondo “We’ll work”, a cui i lavoratori possono accedere per richiedere quello di cui hanno bisogno. Questo progetto è stato realizzato con la collaborazione di Gruppo Friuli Assicurazioni srl UnipolSai.

La Techno Serramenti, di Stefano Viciguerra e Rudi Del Bianco, ad oggi occupa 17 dipendenti ai quali è rivolto il provvedimento, ha inoltre cinque montatori e un tecnico, esterni, attivi anche nello showroom di Udine.

Come spiegano i giovani titolari Del Bianco e Viciguerra, «in un particolare momento, come quello attuale, avvolto da molteplici problematiche per le aziende, la proprietà investe a favore dei propri dipendenti e delle loro famiglie».

«Partendo proprio da quest’ultima importante “risorsa” – affermano –, nel 2022 è stato attivato un piano welfare a favore delle nostre maestranze che prevede specifici servizi rivolti alla assistenza e prevenzione sanitaria, alla copertura per la non autosufficienza (attraverso specifiche polizze vita o per polizze per la disabilità permanente), sostegno alle famiglie con rimborso delle spese scolastiche dei figli e collegati altri importanti benefit. Recentemente è stato anche inserito il bonus benzina di 200 euro».

Di particolare importanza, nel rispetto delle normative vigenti, è stato previsto anche il rimborso delle utenze, luce e gas, delle abitazioni dei propri dipendenti, ritenendo questo intervento «di vitale sostegno economico per far fronte all’attuale situazione delle famiglie» sottolineano i due imprenditori.

La proprietà e i soci ritengono che queste iniziative di welfare «anche nelle piccole e medie imprese sono fondamentali per ricostruire un dialogo e un sostegno aziendale, mettendo al centro i propri dipendenti».

Migliorare il benessere delle proprie maestranze conciliando meglio il lavoro con la vita privata tutelando in primis la salute è l’obiettivo principale di questa iniziativa. «Con l’intento di dare continuità al piano welfare – rimarcano i due titolari – è nostra intenzione confermarlo anche per il 2023 proseguendo così a quanto già messo in campo, perché il benessere delle nostre maestranze è una delle priorità della Techno Serramenti».

L’azienda nasce nel 2006, su idea di Valter Del Bianco, papà di Rudi, e di Stefano Viciguerra, che dopo aver lavorato in altre aziende del settore decidono che è ora di mettersi in proprio e, partendo da San Giorgio di Nogaro, creano la Techno Serramenti in viale Palmanova. Dopo qualche tempo nel team entra Rudi che dallo scorso anno, a seguito della prematura morte del padre, ne prende definitivamente il posto accanto all’amico e socio Stefano.

Attiva nel mercato da oltre 15 anni, l’azienda si è ampliata e oggi opera in tutto il Nord Est, grazie alla moderna imprenditorialità dei due giovani titolari, modernità che hanno messo anche nel rapporto con le loro maestranze, e il piano del welfare è uno dei loro fiori all’occhiello.