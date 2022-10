Ciriani confermato capogruppo di FdI al Senato, il Pd si tiene Serracchiani alla Camera

PORDENONE. Il senatore Luca Ciriani è stato rieletto capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. Il voto di oggi, martedì 18 ottobre, è avvenuto per acclamazione.

Ciriani che in mattinata aveva rimarcato l’importanza della ritrovata unità delle forze di centrodestra. «È un bene che il centrodestra abbia ritrovato la sua compattezza. Abbiamo un Paese che ci guarda a cui dobbiamo dare risposte serie e responsabili in tempi brevi», le parole del politico pordenonese a SkyTg24, commentando l’incontro di lunedì pomeriggio tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

«Ha prevalso senso di responsabilità e di coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori. Ci siamo presentati alle elezioni come coalizione - ha aggiunto il senatore di FdI - e abbiamo un vincolo di lealtà. Non abbiamo gradito gli strappi al Senato: c’è un tempo in cui bisogna trattare e discutere e uno in cui bisogna chiudere, decidere e andare avanti con serietà», ha poi sottolineato Ciriani.

Debora Serracchiani e, a destra, Simona Malpezzi

Anche nel Partito Democratico si è scelto di non cambiare. L'Assemblea del gruppo Pd di martedì 18 ottobre ha infatti confermato Simona Malpezzi come capogruppo al Senato. È stato lo stesso Enrico Letta a chiedere “una scelta di continuità” ai senatori e ai deputati dem. Tradotto: riconferma per Malpezzi al Senato e per Debora Serracchiani come capogruppo alla Camera.

Detto fatto, con l'Assemblea del gruppo del Partito democratico - Italia Democratica e Progressista che poche ore dopo ha eletto per acclamazione Debora Serracchiani presidente del gruppo alla Camera, confermando l’ex governatrice del Fvg alla guida dei parlamentari dem.



«Dobbiamo essere in grado di dare al prossimo gruppo dirigente libertà (più libertà di quella che io ebbi quando sono arrivato) sugli assetti dei gruppi parlamentari», aveva anticipato la scelta il segretario dem Letta. «Mi sembra rispettoso nei confronti di Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, quindi mi sento di suggerirvi una riconferma».

La proposta è di riconfermare anche Rossomando alla vice presidenza del Senato. Un’altra donna anche alla Camera: «La mia scelta dipende anche dal fatto che noi abbiamo un vulnus di genere. Per questo anche per la vicepresidenza la mia proposta è di riconfermare Anna Rossomando come vice presidente del Senato. Anche alla Camera proporrò una vice presidente donna, tra le figure più rappresentative del nostro partito». Alla Camera l'ipotesi è di Anna Ascani vice.