Furto nella notte alla pasticceria De Luisa: i ladri svuotano la cassa mentre il titolare sta preparando il pane

UDINE. Hanno agito mentre all'interno del locale stavano facendo il pane. Furto con il buio, nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 ottobre, al panificio pasticceria De Luisa di viale Palmanova, a Udine, dove i ladri sono entrati in azione tra le 2 e le 3.

Sono stati rubati circa 200 euro in contanti e le chiavi dell'esercizio commerciale. Poi i malviventi sono fuggiti senza lasciare traccia. «Siamo davvero amareggiati - le parole di Laura De Luisa -. Hanno messo a segno il furto mentre mio fratello e il panettiere stavano lavorando in laboratorio, a due passi dalla zona dove si trova la cassa. Avrebbero potuto uscire e trovarsi faccia a faccia con i malviventi. È pazzesco. Sono entrati dalla porta sul retro e si sono diretti subito verso il registratore di cassa, che è stato resettato. Alle 2 era ancora tutto in ordine. Mio padre, alle 3, ha trovato aperto il cassetto, pertanto è successo in quel lasso di tempo. Hanno portato via circa 200 euro in monete e anche le chiavi, così ora saremo costretti a rifare le serrature. Paghiamo 10 mila euro di bollette al mese tra forni, luce, abbattitori e frigoriferi. Tutto il necessario per poter lavorare. Mio padre ha più di 80 anni e mia madre 76, ci danno ancora una mano perché trovare personale in questo settore è molto difficile. Ci vogliono tanti sacrifici, non è facile alzarsi di notte per fare il pane. Ci mancavano solo i furti. Ci sono clienti che a causa del caro energia hanno chiuso le attività e non ci hanno pagato. La situazione è pesante e questi episodi non aiutano».

Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che stanno svolgendo indagini.