Il Comune acquista l’ex night club Sayonara: dopo la demolizione nascerà un parco

REANA DEL ROJALE. Il Comune di Reana del Rojale ha acquistato il fabbricato dell’ex night club Sayonara di Remugnano. Dopo una complessa e lunga procedura, resa più articolata anche dalla presenza di ipoteche ora cancellate, l’ente locale è divenuto proprietario dello stabile che da anni giace in condizioni fatiscenti.

A causa del degrado strutturale, e in particolare delle lastre di amianto che compongono la copertura, la zona è a rischio anche per la salute dei residenti, in quanto le componenti in amianto si stanno sbriciolando e potrebbero rilasciare polveri sottili.

Ora questa problematica verrà definitivamente risolta dal momento che la struttura sarà demolita entro un paio di mesi. «Esprimo grande soddisfazione per l’acquisto dello stabile ex Sayonara – afferma il sindaco Emiliano Canciani –, poiché diamo così avvio a un ulteriore punto importante del nostro programma elettorale».

Il primo cittadino – che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo con gli assessori Franco Fattori e Tiziano Cautero e il capufficio tecnico Luca Rizzi – spiega che «l’acquisizione è stata possibile grazie a un contributo regionale pari a 54 mila euro che ha consentito di coprire l’intero importo utile per rilevare sia il fabbricato che i terreni afferenti alla medesima proprietà. Ora serviranno ulteriori 170 mila euro di fondi propri comunali, già a bilancio, per poter procedere con la demolizione della struttura e con la bonifica dell’area».

Questa operazione sull’area ex Sayonara rientra in un più ampio progetto di acquisizione anche dei terreni confinanti al fine di realizzare in loco un nuovo parco che andrà a beneficio della collettività.

I proprietari degli appezzamenti hanno già acconsentito alla procedura dell’accordo bonario per agevolare le procedure relative agli espropri.

Ci vorranno circa 50 mila euro, già disponibili come risorse proprie del Comune, per rifondere i proprietari e ci sono già voluti circa 20 mila euro per avviare la progettazione del parco, che vedrà il suo completamento nella primavera del 2024.

Tale parco costerà ulteriori 650 mila euro che l’ente locale ha già a disposizione come risorse proprie. L’area si estenderà su circa 10 mila metri quadrati e sarà collegata con la pista ciclabile di Valle, in corso di realizzazione.

L’idea dell’amministrazione comunale è quella di prevedere aree giochi per bambini, un campo polifunzionale, un’area ristoro, un percorso vita, un’area pic-nic e uno spazio per allestire spettacoli all’aperto.

La bozza del progetto, tuttavia, dovrà passare nelle apposite commissioni consiliari per stabilire nel dettaglio i contenuti delle attrazioni e delle attività su cui puntare. «Una volta realizzato il parco – conclude il sindaco Canciani – si libereranno nel territorio aree di proprietà comunale che potranno così essere utilizzate per altre esigenze, come per esempio lo sgambamento dei cani che molti cittadini stanno richiedendo».