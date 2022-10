Parla la moglie del manager morto in autostrada: “Le telefonate senza risposta, poi la polizia che ti dice che Maurizio non c’è più”

«Ci vediamo questa sera, sto tornando a casa e per cena ho preso una burrata, le castagne e anche le pesche. Ti vengo a prendere al lavoro».

È l’ultimo messaggio che Maurizio Durì, manager originario di Buttrio ma residente a Udine, morto martedì pomeriggio in un incidente stradale accaduto in autostrada, a pochi chilometri dallo svincolo di Portogruaro, ha spedito sul cellulare della moglie, Anna Masutti.

«Alle 19 ho finito di lavorare – racconta la moglie – siccome Maurizio non era ancora arrivato a prendermi l’ho chiamato al cellulare. Suonava libero ma non rispondeva nessuno. Avevamo installato una applicazione per condividere sempre la nostra posizione e così ho controllato. Ho visto che mio marito era fermo a Portogruaro e sono andata a casa a piedi, convinta di trovarlo già lì.

Alle 19.40 ho richiamato. Suonava sempre libero ma nessuna risposta. L’ultimo accesso sul cellulare risultava alle 17.15. Ho iniziato a preoccuparmi.

Poco dopo, mia figlia mi ha mostrato un articolo su internet che parlava di un incidente accaduto proprio nel punto segnalato dall’applicazione.

La macchina nella foto era la Bmw bianca di Maurizio e si parlava di una persona deceduta. Ho cominciato a chiamare ma nessuno mi ha detto nulla.

Poi, alle 22.30, hanno suonato il campanello le forze dell’ordine per avvertirmi di quello che era successo a Maurizio. È stato davvero terribile. Maurizio era un punto di riferimento fondamentale per la nostra famiglia».

Martedì pomeriggio, quando si è verificato l’incidente, Maurizio Durì stava tornando a casa dopo un viaggio di lavoro.

«Mio marito era una persona eclettica e curiosa – aggiunge la moglie –. Dopo aver frequentato la scuola infermieri, ha lavorato per anni, sempre in sala operatoria, prima all’ospedale Santa Maria della Misericordia e poi al policlinico Città di Udine.

A un certo punto ha deciso di cambiare e di aprire uno studio privato di riflessologia plantare e chinesiologia, a Buttrio, suo paese d’origine.

Una decina d’anni fa ha iniziato a lavorare per una multinazionale americana, la Smith & Nephew. Da rappresentante, con impegno e sacrificio, è diventato capo area. Viaggiava spessissimo per lavoro e la sua area di competenza era molto vasta, andava dal Friuli Venezia Giulia alle Marche.

Tornava sempre a casa, ogni volta che poteva – Anna cerca di trovare la forza per ricordare i momenti passati assieme –, per stare con me e le figlie. Voleva sempre essere a casa al mattino e preparare lui i panini prima della scuola per le sue ragazze, che adorava».

Anna Masutti e Maurizio Durì si erano sposati il 1 maggio 2019. Un legame autentico, il loro, fatto di rispetto e stima reciproca.

«Da quando era diventato papà aveva potuto dare sfogo anche alla sua voglia di giocare – lo sguardo di Anna è perso nel vuoto –. Martedì pomeriggio era felice perché aveva comprato delle cose buone per cena. È stato il suo ultimo messaggio. Andare avanti sarà difficile ma lo faremo per lui».