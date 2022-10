Provano a rianimarlo, ma ogni tentativo si rivela inutile: muore a causa di un malore

Si sono rivelati inutili i soccorsi prestati in un campo, in prossimità della centrale a Zoppola, dove, nel pomeriggio di martedì 18 ottobre, l'equipaggio di una ambulanza e l'elicottero del 118 sono stati inviati dalla Sores per aiutare un uomo di 75 anni colto da malore.

L’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare se non decretarne la morte, nonostante tutti i tentativi di rianimazione.