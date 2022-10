Udine, linea dura dei vigili: troppe auto in divieto o su “carico e scarico”

Più controlli contro chi infrange le regole e soprattutto contro chi utilizza impropriamente gli stalli dedicati al carico-scarico. Richieste che si sono levate da più parti (commercianti, residenti, associazioni di consumatori) nel corso dell’incontro conclusivo del tavolo sulla mobilità, promosso dal vicesindaco Loris Michelini a palazzo D’Aronco.

Presenti i portatori di interesse rispetto alla ridefinizione delle regole di accesso al centro storico: la polizia locale, i referenti dei cittadini, del consiglio di quartiere, delle categorie economiche, di Fiap, di Consumatori Attivi e Adconsum, di Spazio Udine, degli ordini di architetti e ingegneri.

«Una volta approvate le regole, sarà necessario un adeguato periodo transitorio per comunicare tutte le novità ai cittadini – ha rilevato Michelini –. Segniamo un punto importante per l’organizzazione del centro città, che consentirà all’amministrazione di intervenire prossimamente in ambiti delicati e preziosi come quello di piazza Duomo».

Un percorso, che oltre alla ridefinizione di area pedonale e zona a traffico limitato, porterà alla riattivazione delle telecamere all’inizio del 2023 e al rilascio di nuovi permessi.

Nel corso dell’incontro sono emersi anche aspetti critici rispetto al lavoro portato avanti dall’amministrazione.

Ivano Marchiol, per esempio, di Spazio Udine, dopo aver stigmatizzato la scelta di aver convocato il tavolo solo tre volte dal 2019 a oggi.

Ha aggiunto: «Ho colto una certa insoddisfazione, soprattutto da parte dei residenti, per i controlli che in centro sono troppo pochi. Purtroppo ci troviamo nel 2022, ma il centro di Udine è rimasto fermo al 2018. Al di là della pedonalizzazione di via Mercatovecchio, gli ultimi quattro anni sono passati senza che nulla sia cambiato. Anzi, sono aumentati maleducazione e disagio per gli addetti ai lavori».

Qualche dubbio è emerso anche in merito ai dehors dei locali, che a parere dei partecipanti, andrebbero ridotti e uniformati, soprattutto sotto l’aspetto della dimensione.