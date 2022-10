Esce di strada per andare ai laghi di Fusine e finisce in una scarpata: ferita una donna

TARVISIO. Ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva la viabilità che porta ai laghi di Fusine ed è finita tra la scarpata e l'alveo del torrentello ai piedi del Lago Inferiore. Alla guida una donna che ha riportato vari traumi ed è stata trasportata in ospedale in condizioni serie. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre.

Sempre rimasta cosciente, la donna, è stata tempestivamente assistita dagli operatori sanitari di una ambulanza e dell'elisoccorso inviati sul posto dagli infermieri della Centrale Sores di Palmanova.

Con la collaborazione del personale sanitario, la donna è stata estratta dai vigili del fuoco, stabilizzata e portata in volo all'ospedale di Tolmezzo. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.