Scontro tra un furgone e un’auto: ferito un uomo di 37 anni

TERZO DI AQUILEIA. Un incidente tra un’auto e un furgone si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre verso le 17.30. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

L’impatto è stato molto violento. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 37 anni di Palmanova che è stato trasportato in ospedale: ha riportato fratture e lesioni. L’altro conducente, un cittadino albanese di 45enne, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Palmanova e la polizia locale per la viabilità.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, si sono verificati dei rallentamenti lungo la strada.