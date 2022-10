Università di Udine, rinnovati i vertici: Cafarelli nominato pro rettore

Il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, ha nominato la squadra di governo dell’Ateneo – 25 delegati, di cui 4 di area e 21 di settore – per l’anno accademico 2022/23, che lo affiancherà nell’indirizzo delle attività accademiche.

Nuovo il prorettore: è stato infatti nominato Andrea Cafarelli, già delegato alla didattica. Subentra ad Angelo Montanari, che assume la delega per il Centro polifunzionale di Pordenone.

Novità anche fra i delegati d’area. A partire dall’istituzione della delega alla Terza missione, attribuita a Monica Anese, che si occuperà di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze.

Il nuovo delegato per la didattica è Agostino Dovier. Confermati Giorgio Alberti all’internazionalizzazione e Alessandro Trovarelli alla ricerca.

Fra i 21 delegati di settore, sette sono di nuova nomina: Raffaella Bombi, all’innovazione didattica; Paolo Ceccon, alla qualità; Giovanni Cortella, al trasferimento tecnologico; Christian Micheloni, all’e-learnig; Angelo Montanari, al Centro polifunzionale di Pordenone; Francesco Pitassio, al Centro polifunzionale di Gorizia; Davide Zoletto, alla formazione all’insegnamento.

I delegati confermati sono: Salvatore Amaduzzi, sostenibilità; Francesco Curcio, progettazione interdisciplinare; Daniele Fedeli, studenti; Valeria Filì, pari opportunità; Stefano Lazzer, sport; Pier Luca Montessoro, reti informatiche e siti web; Mauro Pascolini, Cantiere Friuli; Enrico Peterlunger, promozione della lingua e cultura friulana; Alberto Policriti, Scuola Superiore; Laura Rizzi, servizi di orientamento e tutorato; Marco Sartor, Job placement e rapporti con le imprese; Elisabetta Scarton, public engagement; Stefano Sorace, edilizia, prevenzione, protezione e sicurezza; Andrea Tilatti, biblioteche e banche dati.

«Sono molto grato – afferma il rettore, Roberto Pinton – al prorettore uscente, professor Montanari, che resta nella squadra, assumendo peraltro importanti ruoli nell’ambito dell’Ecosistema dell’Innovazione-Pnrr iNest, di cui l’Università fa parte.

La sua presenza e il suo contributo sono stati per me e per l’Ateneo di fondamentale importanza in un periodo particolarmente complesso come quello che ha interessato i primi tre anni del mio mandato.

«Ringrazio tutti i delegati uscenti – ha proseguito il rettore – per aver svolto, con dedizione e competenza, un prezioso lavoro. In particolare, vorrei ringraziare la professoressa Nicoletta Vasta che ha seguito per molti anni il Centro polifunzionale di Pordenone, e il professor Stefano Comino che è stato delegato alla qualità per un triennio.

Un ringraziamento speciale – ha quindi concluso Roberto Pinton – va a tutti i colleghi e a tutte le colleghe che hanno rinnovato la loro disponibilità e ai nuovi entrati che, con spirito di servizio, hanno accettato di cogliere con fiducia le sfide che ci attendono.

Giunto a metà mandato, desidero ringraziare tutta la comunità accademica e rinnovare l’impegno a perseguire con determinazione i nostri obiettivi strategici».