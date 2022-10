Udine, ancora una rissa in Borgo Stazione. Fontanini: «La situazione qui ci preoccupa»

“La situazione in Borgo stazione ci preoccupa, noi abbiamo fatto il possibile e faremo ancora di più ma serve uno sforzo maggiore e più determinazione da parte delle forze dell’ordine per restituire serenità ai cittadini”. Così il sindaco Pietro Fontanini che oggi, mercoledì 19 ottobre, ha fatto visita al presidio di polizia locale per manifestare la solidarietà dell’amministrazione comunale alla municipale dopo il ferimento di un agente, colpito al ginocchio mentre con alcuni colleghi era intervenuto per sedare una rissa tra due bande di stranieri. Insieme a Fontanini erano presenti l’assessore Alessandro Ciani, il consigliere Paolo Foramitti e il comandante della polizia locale Eros Del Longo (Videoproduzioni Petrussi)

