Agenti uccisi a Trieste, la Procura generale smonta la sentenza che assolve Meran

Una nuova perizia da affidare a un collegio composto «da almeno tre luminari in materia» per valutare sia le condizioni psichiche di Alejandro Augusto Stephan Meran, sia le conclusioni raggiunte da tutti i consulenti e periti che hanno operato finora, per indicare le eventuali divergenze. L’unico modo per «sollevare le molte nebbie che ancora presenta questo drammatico caso in relazione alla capacità di intendere e di volere dell’imputato e alla conseguente decisione sulla sua sorte». Ecco, allora, la richiesta conclusiva alla Corte d’Assise d’appello: «Disporre una nuova perizia collegiale per accertare lo stato di mente dell’imputato al momento del fatto e, all’esito, dichiararlo colpevole e condannarlo».



Zampi ricorda che il collegio dei consulenti tecnici del pm e il perito nominato in dibattimento, il professor Stefano Ferracuti, hanno concluso per il vizio totale di mente, mentre il collegio dei periti (facente capo allo psichiatra Mario Novello) nominati nell’incidente probatorio aveva optato per la seminfermità mentale. La Corte d’Assise aveva condiviso le conclusioni di Ferracuti: le azioni di Meran si sarebbero realizzate nell’ambito di uno «stato delirante». Durante tutta l’azione era immerso cioè «in una condizione di paura psicotica, di terrore, di angoscia persecutoria…che deviava la sua volontà». L’apparente «efficienza» mostrata nel corso delle varie fasi del duplice omicidio, della sparatoria e della fuga, era minata dal fatto che «l’alterazione della realtà conseguente al delirio condizionava la capacità di Meran».

Zampi rimarca che sono questi «i passaggi fondanti» della motivazione della sentenza, poche righe su cui «giova soffermarsi poiché se rimessi ad un vaglio di legittimità non potrebbero resistere, il primo perché totalmente immotivato e il secondo perché palesemente contraddittorio». «Sotto il primo profilo – continua il magistrato – la Corte, nel rimandare alle osservazioni dei consulenti del pm e di Ferracuti, ha omesso di entrare nel merito e chiarire per quale ragione abbia preferito tale soluzione rispetto a quelle proposte da altri consulenti o periti, mentre sotto il secondo profilo non si comprende in che modo e per quale ragione l’alterazione della realtà assoluta che condizionava l’azione di Meran potesse essere compatibile con quell’efficienza esecutiva».

Ed eccoci alle carenze della perizia. Zampi evidenzia che il lavoro del collegio di Novello è stato caratterizzato da molti incontri e da una lunga osservazione delle condizioni di Meran, favorito anche dalla partecipazione di un perito di madrelingua spagnola, mentre la perizia del dibattimento «si è basata su una breve e limitata osservazione dell’imputato dovuta anche alle sue scomposte condotte». Sottolineata «la notevole difficoltà di Ferracuti nell’effettuare l’osservazione dell’imputato, dovuta al frequente rifiuto di Meran nel rispondere alle domande o addirittura all’abbandono della seduta, ma anche al Tso nel carcere di Verona che ha portato di fronte al perito un soggetto debilitato e poco lucido».

Altro aspetto stigmatizzato dalla Procura generale è «la sottovalutazione dell’assunzione di droga»: le analisi dopo l’arresto avevano rilevato tracce di cannabinoidi e, in misura minore, oppiacei e cocaina. Poi, l’ «inadeguato vaglio critico» della condotta di Meran, «lucida, determinata e decisa, con la sottrazione delle pistole ai due agenti, l’esplosione dei colpi diretti verso parti vitali, il tentativo di fuga e l’immediata resa una volta ferito, che dimostra una non comune capacità di giudizio».