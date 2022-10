Perde il controllo dello scooter e finisce a terra: trentenne ricoverato in ospedale

Un uomo di circa 30 anni di età è rimasto vittima questa mattina, giovedì 20 ottobre, di un incidente stradale accaduto in via Marconi, a Ruda.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del suo scooter ed è rovinato a terra riportando diversi traumi agli arti. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Dopo la chiamata di aiuto tempestivi i soccorsi inviati sul posto dagli infermieri della centrale Sores.

L'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli ha raggiunto il luogo dell'incidente prestando immediato il soccorso all'uomo che è stato poi trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Palmanova