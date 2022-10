Truffa del finto incidente: presi oro e soldi a un’anziana

Ancora il trucco del finto incidente per spillare ori e soldi alle persone anziane e sole. Una truffatrice senza scrupoli martedì ha telefonato a un’ottantenne di Basiliano e le ha raccontato che la nipote, una ragazza neanche ventenne, aveva avuto un incidente.

La malvivente si è presentata come un’impiegata dell’ospedale e ha spaventato l’anziana dicendole che servivano molti soldi per le cure e, al termine di una lunga chiamata, si è fatta consegnare tutti gli ori e 900 euro in contanti, portando di fatto via alla malcapitata tutto ciò che aveva (per un valore che, secondo le prime stime, si aggira intorno ai 5-6 mila euro), ricordi di famiglia compresi.

La donna si è accorta di quello che era davvero successo poche ore dopo, quando ha ricevuto la telefonata della nipote la quale, alle domande sul presunto incidente, è caduta dalle nuvole.

Un altro tentativo è avvenuto, sempre martedì, a Bressa di Campoformido, dove una signora è stata contattata con la stessa scusa, ma ha tagliato corto dicendo: «Se mia nipote ha dei problemi, fatemi chiamare da sua madre» e così la trappola non è scattata.

Ma torniamo al caso di Basiliano. La truffatrice ha telefonato verso le 11.30 e ha tenuto l’anziana al telefono per oltre mezz’ora, convincendola a racimolare proprio ogni oggetto di valore che aveva in casa.

Inizialmente, infatti, l’ottantenne aveva detto di poter consegnare forse mille o duemila euro e si era sentita rispondere che non bastavano, che doveva trovare altri preziosi.

Una volta terminata la telefonata, una sconosciuta (mora, corporatura minuta, non molto alta) si è presentata alla porta per ritirare soldi e gioielli.

«Questa truffatrice – ha riferito il figlio dell’anziana – sapeva il nome della nipote e sapeva anche dove si trovava la ragazza martedì mattina.

Non so come riescano a entrare in possesso di simili informazioni, anche se non è escluso che le ricavino dalla lunga telefonata, proprio facendo parlare i poveri anziani oppure in giro per il paese: infatti ho saputo, purtroppo troppo tardi, che qualcuno pochi giorni fa aveva notato nella nostra via persone sospette che facevano dei filmati col cellulare.

Il problema – prosegue l’uomo che è accorso dalla madre subito dopo aver saputo dell’accaduto – non è tanto il danno economico, quanto il fatto che lasciano gli anziani devastati nell’animo, con una sensazione di impotenza e anche di perdita di alcuni oggetti che, a fronte di un valore economico limitato, ne hanno invece uno enorme dal punto di vista affettivo.

Questo è il vero danno e infatti ho trovato mia mamma in lacrime. È questo il lato più odioso di questi crimini. E, quando succedono, è giusto che se ne parli, che la gente sappia che nei paesi girano di continuo persone del genere.

Quindi – conclude –, coloro che hanno genitori anziani raccontino loro di tali tecniche truffaldine, li mettano in guardia e li esortino a non dare seguito a richieste di denaro che giungono al telefono».