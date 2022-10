Auto si schianta contro il guardrail: in ospedale un uomo di 75 anni

ARTA TERME. Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro il guardrail a bordo strada. Alla guida c’era un 75enne che è stato trasportato in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi. L’incidente è accaduto, verso le 15.45 di sabato 22 ottobre, lungo la ss 52 bis, all’altezza del comune di Arta Terme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo i quali, assieme a due operatrici sanitarie fuori servizio, che al momento dello schianto stavano transitando sulla stessa strada, hanno iniziato a prestare i primi soccorsi all’uomo e all’arrivo dell’equipaggio dell’ambulanza, inviata sul posto dalla Centrale Sores, hanno collaborato a estrarre il ferito che è stato trasportato all’ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza del veicolo e dell’area in cui si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi. Inevitabili, durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo, rallentamenti al traffico.