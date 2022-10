Incidenti stradali a Udine e a Pagnacco, due feriti trasportati in ospedale

UDINE. Due incidenti stradali, con conseguenze fortunatamente non gravi per i conducenti, si sono verificati nella mattinata di sabato 22 ottobre nei Comuni di Udine e Pagnacco.

A Udine, in via Gorizia, si sono scontrati una motocicletta e una vettura. Il conducente del ciclomotore, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale per accertamenti.

Poco dopo la centrale Sores ha inviato un’ambulanza nel territorio comunale di Pagnacco, per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte in uno scontro tra due auto.

Anche in questo caso una persona è rimasta ferita in maniera non grave: dopo averla assistita sul posto l'equipaggio dell'ambulanza ha provveduto al suo trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco: le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.