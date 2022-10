Maltempo in Friuli, allagamenti e alberi caduti: chiuso il ponte sulla strada della Motta, blackout in due frazioni di Nimis

NIMIS. Ha creato notevoli disagi, nei comuni di Nimis, Taipana e Povoletto, il maltempo che nella giornata di sabato 22 ottobre ha investito buona parte della regione.

A causa delle intense piogge è stato necessario chiudere il ponte sulla strada della Motta, che va da Savorgnano a Nimis. Le frazioni di Monteprato e Vallemontana sono rimaste per tutto il pomeriggio senza luce a causa della caduta di un albero su una linea elettrica.

Due squadre di volontari della Protezione civile di Nimis sono intervenute per la rimozione di alcuni alberi caduti lungo la viabilità che collega Torlano con Taipana.

I volontari hanno dato supporto ai vigili del fuoco per il taglio delle piante e la messa in sicurezza, in modo da garantire ai residenti il transito. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un’altra squadra di volontari è intervenuta nella zona compresa tra Chialminis e Ramandolo per la rimozione di sassi e detriti finiti lungo la carreggiata e per la pulizia dei tombini così da mettere in sicurezza la viabilità.

I volontari della Protezione civile hanno percorso l'intero tracciato viario per accertarsi che non vi fossero situazioni di pericolo vista la natura delicata di questa parte del versante collinare. Il sindaco del comune di Nimis, Giorgio Bertolla, in accordo con il sindaco di Povoletto, Giuliano Castenetto, hanno disposto la chiusura della viabilità secondaria che collega Nimis con Savorgnano del Torre.

La strada interdetta si snoda per una lunghezza di circa due chilometri. Si tratta di una viabilità secondaria. L'acqua ha invaso la carreggiata a causa delle precipitazioni intense e per un deflusso di acqua proveniente dai versanti.

La squadra comunale della Protezione civile di Nimis, assieme al sindaco, hanno raggiunto anche la frazione di Cergneu, dove sono stati segnalati allagamenti. «Il ponte sulla strada della Motta – ha spiegato il primo cittadino Bertolla – tempo fa è stato dichiarato pericolante e pertanto quando ci sono episodi di piena, siamo costretti a chiuderlo in via precauzionale. Domani (oggi, per chi legge) contiamo di riaprirlo. E stato effettuato un intervento di ripristino di una linea elettrica a Valle Montana. Ringrazio i vigili del fuoco e la Protezione civile per l’ottimo lavoro svolto».