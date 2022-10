Perde il controllo dell’auto e abbatte il muro di una casa: automobilista in ospedale

CORNO DI ROSAZZO. Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro il muro di un’abitazione, distruggendone una parte. Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 50 anni che, a seguito dei traumi riportati nell’incidente, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, per gli accertamenti del caso: nell'impatto ha riportato delle ferite lievi.

L'incidente si è verificato verso le 17 di sabato 22 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.