Sbanda e si ribalta con l’auto: traffico in tilt in viale Venezia a Udine

UDINE. Ha perso il controllo della sua auto mentre stava guidando in viale Venezia – in direzione Pasian di Prato – ed è uscito di strada. Nell’impatto la macchina si è ribaltata su un lato. L’incidente è accaduto verso le 17.30 di sabato 22 ottobre.

La persona alla guida, un giuovane di 27 anni, ha riportato ferite lievi: è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Udine per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo.

Inevitabili, durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo, i rallentamenti al traffico lungo viale Venezia