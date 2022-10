Scontro tra camion e automobile, la vettura finisce nel fosso: il conducente non è grave

A Dignano, lungo la strada regionale 464, all'altezza della rotonda, c'è stato uno scontro tra un camion e una vettura. È successo poco dopo le 23.30 di venerdì 21 ottobre.

Vista la dinamica importante, gli infermieri della Sores hanno ha allertato l'elicottero sanitario e inviato subito sul posto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli.

Per il conducente della vettura, per il quale si temevano lesioni severe a seguito dell'impatto, ferite non gravi. Illeso il camionista. Sul posto i vigili del fuoco. Non è stato necessario l'invio dell'eliambulanza.