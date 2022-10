Torna il maltempo in Friuli, temporali nel fine settimana e temperature in calo: le previsioni

È finita la tregua quasi estiva in Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime ore in regione tornano ad abbassarsi le temperature e sono previsti temporali su tutto il territorio.

Gli interventi a Nimis

Due squadre di volontari della Protezione Civile del Comune di Nimis sono intervenute questa mattina per la rimozione di alcuni alberi caduti lungo la viabilità che collega Torlano con Taipana, nel territorio del comune di Nimis.

Hanno dato il supporto ai Vigili del Fuoco per il taglio delle piante e la messa in sicurezza, quindi, della viabilità, per garantire ai residenti il transito in questa zona della Pedemontana.

Nessuna persona è rimasta ferita.



Gli interventi a Ramandolo

Un'altra squadra di volontari è intervenuta, invece, per un monitoraggio nella zona compresa tra Chialminis e Ramandolo per la rimozione di sassi e detriti finiti lungo la carreggiata e per la disostruzione dei tombini, per evitare situazioni di pericolo e mettere in sicurezza la viabilità. I volontari hanno percorso l'intero tracciato viario per accertarsi non vi fossero situazioni di pericolo vista la natura delicata di questa parte del versante collinare.

Le previsioni

Prime avvisagli di maltempo si sono viste già venerdi sera con rovesci sparsi. Da sabato, 22 ottore, in Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà coperto con piogge sparse, moderate a ovest, più diffuse e abbondanti a est. Possibili temporali con piogge localmente più intense. Sulla costa soffierà vento moderato o sostenuto da sud, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio, sui monti in quota vento sostenuto da sud-ovest. Dalla sera attenuazione delle piogge, a partire da ovest, e del vento.

Domenica, il cielo sarà in genere nuvoloso, con maggiore presenza di sole sulla costa e sulla fascia alpina. Sulle zone orientali non si esclude qualche debole pioggia locale.

