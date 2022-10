Bottura fa il regista e Agli Amici riunisce i sei di Gucci Osteria

Riunire in un unico luogo, e nello specifico in un’unica cucina, gli chef di Gucci Osteria, il ristorante italiano “diffuso” creato dall’unione tra una delle case di moda più importanti al mondo, Gucci, e lo chef modenese Massimo Bottura, già 3 Stelle Michelin, con in tasca il titolo di miglior locale del mondo secondo i World’s 50 Best per la sua Osteria Francescana.

Ein Prosit ha avuto il merito di mettere assieme i talenti lanciati da Bottura tra Firenze, Los Angeles, Tokyo e Seul, grazie al format Gucci Osteria. Ieri sera, al ristorante Agli Amici, la cena ha visto protagonisti Karime Lopez e Kondo Takahiko da Firenze (entrambi con 1 Stella Michelin), Mattia Agazzi da Los Angeles (1 Stella), Antonio Iacovello da Tokyo, Hyungkyu Jun e Davide Cardellini da Seul. «Abbiamo riunito la nostra famiglia allargata – ha detto Bottura –. Quattro locali insieme per raccontare la loro cultura e la loro biodiversità culturale». Un esperimento riuscito, vista la qualità dei piatti proposti e la soddisfazione dei commensali: tostada con i vini de Le Vigne di Zamò, città in fiore e gnocchi di riso negli Appennini con il Pinot grigio Felluga, cannolo che vuole diventare un cannellone e RaviOro con Braide Alte Livon, millefoglie di foglie con Sauvignon Toros, pacchero al pomodoro con Pinot grigio Specogna.

Un evento da tutto esaurito, che ha visto Bottura come supervisore dei suoi ragazzi: «Diciamo che ho più un ruolo da art director, che sceglie le persone giuste da mettere al posto giusto, lasciandole esprimere al meglio e, magari, intervenendo quando necessario con qualche cambio di menù, con appunti o trasformazioni. Utilizzo il mio palato mentale per aiutare tutti a crescere». Per farlo Bottura ha una chat con la quale comunica con i suoi ragazzi: «Al mattino con Seul e Tokyo, a mezzogiorno con Firenze, nel tardo pomeriggio con Los Angeles», ha ricordato.

Per lui è la prima volta a Ein Prosit, ma l’impatto è stato positivo: «È un evento straordinario, unico nel suo genere – ha aggiunto – dove tanti amici si incontrano e possono trovarsi al centro del mondo gastronomico. Un’occasione per scambiarsi cultura, per condividere contaminazioni, capace di attrarre persone sul territorio. Ormai il turismo gastronomico è un qualcosa di straordinario ovunque riesce a svilupparsi». Sulle opportunità di mettere a confronto chef diversi, Bottura ha chiarito: «Quando culture diverse si incontrano nascono scintille che possono dare origine a novità di grande interesse. Accade anche in cucina».

Oggi lo chef modenese guiderà Jessica Rosval e Guido Tassi durante l’evento “Ring of fire” alle Fucine di Buttrio. «Altri due giovani alla riscossa», ha assicurato Bottura.