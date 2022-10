Caverzarani, emergenza sicurezza e immigrazione: torna la campagna elettorale con i soliti temi

Cinque anni fa la campagna elettorale per il governo della città fu incentrata sull’allora presunta emergenza sicurezza e sull’immigrazione. A un lustro di distanza i risultati sono deludenti. Viene chiamato in aiuto l’esercito per contrastare le bande nei luoghi caldi della città e la caserma Cavarzerani – diventata un hub dove si concentrano gli immigrati – scoppia. Un fallimento.

Udine, troppa violenza in Borgo stazione: arriva l'esercito per garantire la sicurezza Christian Seu 20 Ottobre 2022

I tentativi di arginare la microcriminalità con l’installazione di decine di telecamere e di pattugliare la zona della Stazione di giorno e di notte ci lasciano al punto di partenza.



Più difficile percorrere la strada dell’integrazione e dell’accoglienza diffusa e abbandonare gli slogan. Ne abbiamo visti e scritto di vertici sulla sicurezza in città, sono state registrate le proteste dei residenti nei quartieri più a rischio, sono nitidi i tentativi di intervenire, sono altrettanto chiari gli scarsi risultati. Non è un tema di destra o di sinistra, ma è un fenomeno percepito dai cittadini più in generale che dunque va accompagnato con scelte e provvedimenti contestualizzati.



Ora che si va verso una nuova campagna elettorale riemergono gli stessi argomenti.



Che fare? Lo studentato in progetto a due passi dalla stazione è un esempio: se gli spazi non vengono occupati con nuove proposte sarà qualcun altro a farlo senza attenzioni o regole.



La campagna elettorale per la guida della città prende avvio così: da una parte il centrosinistra che tentenna sulle candidature; dall’altra il centrodestra che rispolvera temi sempreverdi.