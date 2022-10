Lignano, il presepe di sabbia si farà ma saranno ridotte le luminarie

Sarà più sobrio dello scorso anno, partirà l’8 di dicembre e non prima, come nelle scorse stagioni, ma si farà: Lignano non rinuncia al suo appuntamento con il Natale.

Il consigliere delegato al Turismo Massimo Brini spiega che «faremo luminarie ma riducendole rispetto allo scorso anno per evitare gli sprechi. Alcune località hanno abbandonato gli allestimenti natalizi ma noi vogliamo alimentare la propensione al turismo anche nel periodo delle feste nella nostra località.

Lignano è visitabile tutto l’anno». La struttura che conterrà il famoso Presepe di Sabbia è già allestita, gli artisti della sabbia sono arrivati.

L’associazione Dome aghe e savalon d’aur ancora una volta si prepara a stupire tutti con una nuova opera d’arte. Per il momento è top secret il soggetto di quest’anno ma il presidente Mario Montrone anticipa la data di apertura fissata per l’8 dicembre, in concomitanza con “Natale d’amare”.

Non solo, spiega anche che quest’anno il presepe sarà visitabile all’ufficio 6 di Lignano Sabbiadoro. Una nuova location che permette al pubblico di trovare riparo nel tunnel dell’ufficio spiaggia, come spiega il presidente di Lisagest Emanuele Rodeano. «Dopo due mesi di confronti per noi il Natale sta partendo ora», conferma Rodeano.

«Ci sono problemi contingenti ma eravamo tutti d’accordo nella necessità di dare un seguito a quanto fatto finora per il Natale a Lignano. Laddove Udine si appresta a dimezzare le luminarie, Pordenone a circoscrivere l’area e Trieste ad andare controtendenza, noi scegliamo di proseguire in linea con i precedenti anche se con un budget più contenuto».

Lisagest si appresta ad affiancare il Comune con una partecipazione in termini economici e mettendo a disposizione la manodopera con un impegno superiore rispetto al 2021. «I lignanesi hanno la possibilità di ritrovarsi e godere insieme di un momento di pausa.

E alla gente piace venire, abbiamo riscontrato un buon ritorno per la stagione nelle passate edizioni, anche lo scorso anno, quando all’apertura c’erano più austriaci che italiani», prosegue Rodeano.

Chiuse le prenotazioni per le casette, che quest’anno partiranno dalla zona antistante a Terrazza a Mare per proseguire sul lungomare fino all’edificio che ospitava il pronto soccorso dove troveranno, fino alla chiesa, spazio i giochi per i più piccoli, la Casetta di Babbo Natale e il pattinaggio sul ghiaccio.

«Avremo 28 bancarelle di cui la maggior parte affidate a imprenditori del territorio, in molti casi con maggior spazio a disposizione per ognuno». Apertura fissata per l’8 dicembre per un intero fine settimana lungo e poi da quello successivo sempre aperto tutti i giorni fino all’8 gennaio.

«Abbiamo concordato le aperture fare trovare tutto aperto ai turisti», spiega Rodeano. E per tutti gli amanti del Natale l’appuntamento a Lignano è, fortunatamente, confermato.