I segreti del pane fatto in casa. Il modo migliore per gustarlo? Con gli amici e la famiglia

Quali sono i segreti del buon pane? E come si fa a casa? Era questo il tema dell’appuntamento "Pane al pane, vino al vino” di Ein Prosit con gli esperti panificatori Davide Longoni, Gae Saccoccio e Roberto Notarnicola. L'evento era in memoria di Omar Monestier, il direttore del Messaggero Veneto, scomparso lo scorso 1 agosto. Un omaggio che gli organizzatori di Ein Prosit gli hanno voluto riservare perché era da sempre molto attento alla proposta enogastronomica messa in vetrina da Ein Prosit, sia nella sua versione estiva sia in quella autunnale

