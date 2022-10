Entrano da una finestra e danneggiano le aule: vandali in azione alla scuola Garzoni

UDINE. Si sono introdotti nell’istituto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24, dopo aver forzato una finestra, e hanno danneggiato gli arredi in alcune aule.

Vandali in azione, a Udine, alla primaria Garzoni di via Ronchi – che fa parte dell’Istituto comprensivo II – e hanno danneggiato cassetti e armadi.

Ad accorgersi dell’accaduto, nella mattinata di lunedì 24 ottobre, è stato il personale dell’istituto, all’apertura della scuola. «Secondo una prima ricognizione – ha commentato il dirigente scolastico Michelangelo Macaluso – che abbiamo eseguito all’interno del plesso scolastico non è stato rubato nulla, abbiamo solo constatato dei danneggiamenti in varie aule. Hanno forzato dei cassetti chiusi e altri arredi». «Non sono state realizzate scritte – ha concluso il dirigente – e, come detto, non dovrebbe essere stato commesso alcun furto. Ovviamente dispiace molto per quello che è successo».

La dirigenza ha quindi allertato le forze dell’ordine. Ieri pomeriggio è stata infatti sporta denuncia ai carabinieri di Udine che hanno poi svolto un sopralluogo e avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto all’interno della scuola.