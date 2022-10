Era in bici quando è stato investito da un’auto: resta in prognosi riservata il quindicenne di Fiume Veneto

FIUME VENETO. C’è grande preoccupazione, a Fiume Veneto e non solo, per il ragazzo di 15 anni investito nella serata di domenica 23 ottobre in via Trento da un’Opel Astra diretta verso il centro cittadino.

Il ragazzo era in bicicletta e nell’urto è stato sbalzato a diversi metri di distanza: dopo i primi soccorsi e il trasporto in ospedale a Pordenone, è stato trasferito al policlinico di Udine, dove è ricoverato. Visto il quadro clinico, i medici si sono riservati la prognosi.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente avrebbe attraversato la strada proprio mentre sopraggiungeva un’auto, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso.

L’uomo, residente nella Destra Tagliamento, è stato sottoposto agli accertamenti di rito risultando negativo a tutti i test.

Considerate le gravi ferite riportate nell’urto – il giovane è finito a molti metri di distanza – è stata inviata anche un’automedica, prima del ricovero d’urgenza a Pordenone e del successivo trasferimento a Udine.

L’autista del veicolo è indagato per lesioni: le accuse a suo carico dipenderanno dagli accertamenti sulla velocità del veicolo, sulla dinamica dell’investimento e sulla prognosi del ferito.

Una vicenda che ha scosso la comunità di Fiume Veneto e lo stesso automobilista, che avrebbe cercato di evitare l’impatto con la bicicletta spuntata all’improvviso. È stato proprio l’autista a prestare i primi soccorsi al ferito, le cui condizioni sono apparse da subito molto gravi.