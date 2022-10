Fuori strada per evitare un cervo, l’auto si rovescia: muore un ventenne

Un giovane è deceduto lungo la strada regionale 203 Agordina all'altezza di La Stanga, per evitare un cervo. L’auto che conduceva si è capottata dopo lo schianto contro il muro di una abitazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5.20 di lunedì 24 ottobre e non ha coinvolto altri automobilisti in transito. Il conducente, Alessandro Tabaku, ventenne di Codognè che andava al lavoro in Luxottica, ha perso il controllo del mezzo per cause al vaglio delle Volanti della questura e della polizia stradale; dai primissimi accertamenti, un cervo sarebbe sbucato all’improvviso dal buio e, per evitare l’animale, il giovane ha perso il controllo della vettura. E’ noto quanto quel tratto di Agordina sua molto frequentata dagli ungulati e già in passato si sono registrati incidenti mortali.

L'auto, di fatto, dopo l'impatto con il muro, è rimbalzata in un prato a lato, capovolgendosi. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza.

«Come è necessario intervenire per mettere in sicurezza la viabilità di montagna dalla caduta massi, così è urgente mettere in sicurezza le strade dall’attraversamento della fauna selvatica», ha commentato il consigliere provinciale Franco De Bon, alla notizia dell’incidente mortale.