Minorenne friulana palpeggiata in centro a Milano mentre era con i genitori: fermato il molestatore

UDINE. Una giovanissima ragazza friulana, di nemmeno 14 anni, è stata avvicinata da uno sconosciuto ed è stata importunata domenica 23 ottobre a Milano, mentre si trovava con i genitori per una gita. Un ragazzo l’ha toccata con forza nel sedere, stringendola.

La giovane ha iniziato a urlare, scoppiando a piangere ma riuscendo a indicare l’uomo che ha perpetrato il gesto.

Il padre della ragazza, un noto imprenditore della Bassa friulana, si è lanciato all’inseguimento del malintenzionato, un 27enne italiano, fermandolo in Piazza Duomo. Chiamata la polizia, sul posto è intervenuta una Volante, il cui equipaggio ha preso in consegna il soggetto. Intervenuta anche la sicurezza di Atm.

la famiglia friulana ha quindi trascorso quello che doveva essere un sereno pomeriggio in questura a Milano per formalizzare la denuncia.

La famiglia ha immediatamente riferito all’accaduto allo studio legale Tutino di Udine, incaricandolo di avviare ogni procedura per tutelare la ragazza e assicurare alla giustizia l’uomo.

Nella mattinata di lunedì 24 ottobre la giovane ha comunque iniziato le lezioni scolastiche, pur ancora visibilmente scossa per l’accaduto.

Anche la Squadra Mobile della questura di Udine è stata interessata del caso e ha proceduto ad ascoltare la minore in presenza dello psicologo per le formalità di rito.

Il padre della giovane friulana ha voluto lanciare un appello: «Non ho esistano un secondo a rincorrere e fermare quell’uomo, mia figlia era sconvolta, voglio ringraziare la polizia di Milano e di Udine per la tempestività con cui sono intervenuti e per come ci hanno trattato: eravamo fuori casa e spaesati per il fatto subito. Invito i genitori e tutti i ragazzi a segnalare ogni situazione sospetta che si presenta senza lasciare impuniti fatti del genere. Confidatevi con i genitori, è importante».

Lo studio Tutino, in attesa degli sviluppi delle indagini, ha avviato le procedure a tutela della minore.