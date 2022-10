Perde il controllo dell’auto che abbatte una recinzione, conducente ferita

Intorno alle 11 di lunedì 24 ottobre gli infermieri della centrale Sores hanno coordinato un intervento di soccorso per un incidente stradale accaduto lungo la ex Sp89, tra Basaldella e Campoformido.

Per cause al vaglio dei carabinieri, interventi per rilievi e viabilità, la conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finita fuori strada, abbattendo parzialmente una recinzione.

È stata tempestivamente soccorsa dall'equipaggio di una ambulanza che l'ha trasportata in ambulanza per accertamenti. Per lei lesioni lievi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

A Udine, intorno alle 13, in viale Vat, una ragazza di circa 20 anni di età è stata immediatamente soccorsa dall'equipaggio di una ambulanza dopo essere rimasta ferita a seguito di un incidente stradale: si tratta di una fuoriuscita autonoma con schianto contro una macchina in sosta. La giovane ha riportato lievi lesioni ed è stata trasportata in ambulanza. Sul posto i militari dell'Arma.

Nessun ferito, infine, lungo la autostrada A23 a seguito di un incidente accaduto in direzione nord, subito dopo la galleria di Moggio Udinese tra Carnia e Pontebba.

Per cause al vaglio della Polizia stradale di Amaro (coordinata dal Coa), il conducente di una vettura ha perso il controllo all'uscita del tunnel (probabilmente per un muro di pioggia). L'auto è finita contro il guardrail, poi è carambolata più volte.