Una nuova truffa on line: «Il suo abbonamento a Netflix è scaduto...»

SACILE. Truffe on line con il logo di Netflix: nel mirino c’è ancora una volta il consigliere leghista Placido Fundarò, che lancia l’allarme. «L’ultima deriva delle truffe on line è l’avviso di sospensione dell’abbonamento Netflix – segnala il dottor Fundarò –. Un’altra trappola che arriva sulla posta elettronica è quella di una fantomatica convocazione della polizia: guai a rispondere».

Il consigliere comunale leghista non dà tregua alle truffe e si prepara al confronto diretto con i cittadini in vista della campagna elettorale 2023. «Informare è un dovere sempre – aggiunge – e credo nella prevenzione come forma importante di difesa dei cittadini. Qualche anno fa in veste di assessore alla sicurezza ho attivato una serie di iniziative per sensibilizzare tutti i residenti».

Tre anni fa, il dottor Fundarò era finito nel mirino delle truffe tramate sui conti PostePay. «L’obiettivo era quello di carpire i miei dati personali per un classico furto di identità e magari di euro – ricorda il caso –. Ma non ci sono caduto e il consiglio è quello di essere sempre cauti di fronte e messaggi che arrivano da improbabili mittenti».

La truffa corre sempre sul web. «Tanti i tentativi di raggiro, dal “phishing” che mira a svuotare i conti correnti – è la sintesi di Fundarò – alle telefonate che mirano agli scambi di persona per derubare gli anziani». I distratti e gli anziani sono vittime. «Il consiglio è di non inserire mai propri dati in questi indirizzi fake – suggerisce Fundarò –. E anche le telefonate nascondono insidie».

L’imbroglio arriva con le telefonate a domicilio. L’offerta di rito è quella del cambio del gestore telefonico, ma anche sul piano tariffario delle bollette di luce e gas.

L’appuntamento sulla sicurezza e prevenzione anti truffe sarà il 31 ottobre a palazzo Ragazzoni alle 20.30 e in parrocchia a San Michele e Cavolano il 7, 8 novembre. I carabinieri e il Comune organizzano incontri pubblici.