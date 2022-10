Porte chiuse in negozi e bar di Udine per limitare gli sprechi: in vigore la nuova ordinanza

E’ entrata in vigore oggi, lunedì 24 ottobre, l’ordinanza firmata dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che prevede la chiusura delle porte di bar, ristoranti e negozi, nel momento in cui vengono accesi gli impianti di riscaldamento. Facendo un giro per il centro, è chiaro come la disposizione del sindaco sia stata disattesa. Il motivo è presto detto e non è legato a una "disobbedienza” degli addetti ai lavori. Le alte temperature esterne ancora non richiedono l’accensione dei caloriferi, e quindi i locali possono continuare a tenere le porte aperte. Parlando con gli operatori, la gran parte ritiene l’ordinanza opportuna, anche se con il caro bollette che un po’ hanno subito negli ultimi mesi, tutti si stanno muovendo in maniera spontanea per limitare gli sprechi.

