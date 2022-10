Sta per buttarsi da un cavalcavia a Udine, salvato dai passanti

È stato il dipendente di una farmacia, assieme a un raider che stava passando in bicicletta in quel momento e a un dipendente della ditta Onofaro, che effettua la raccolta porta a porta per conto di Net, a salvare nella mattinata di lunedì 24 ottobre un ragazzo di 23 anni che voleva gettarsi nel vuoto dal cavalcavia “Santi Ermacora e Fortunato” di Udine.

00:32