Due vetture si scontrano a Tarcento, auto contro camion a Gemona: quattro feriti

TARCENTO. Si scontrano due auto, una finisce in un fosso. L’incidente stradale si è verificato nella giornata di martedì 25 ottobre lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza della frazione di Collalto, nel territorio comunale di Tarcento.

Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia dei Cividale del Friuli, intervenuti assieme ai vigili del fuoco, due veicoli sono entrati in collisione all'altezza di un pubblico esercizio: violento l’impatto, con una delle due vetture che ha terminato la sua corsa in un fossato a lato strada. Due le persone che sono rimaste ferite.

La Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Tarcento.

Altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di martedì 25 ottobre a Gemona del Friuli, in via Cavazzo. Lo scontro ha visto coinvolti una autovettura e un camion.

I soccorsi, inviati dalla centrale Sores, sono giunti sul posto con una autoambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso.

Una delle due persone rimaste ferite è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altra persona è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di San Daniele del Friuli per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco e del Distaccamento di Gemona del Friuli e i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo per rilievi e accertamenti.