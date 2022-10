Falsi prosciutti dop: niente processo per tre imputati, faranno lavori di pubblica utilità

SAN DANIELE. Avevano già provato a chiederla durante l’udienza preliminare, è stata loro accordata nel corso del dibattimento sul caso dei falsi prosciutti dop: accolta la richiesta di messa alla prova (map) per l’imprenditore Stefano Fantinel insieme a Giuseppe Peressini e Lucio Della Vedova, tutti di San Daniele. Sono difesi dall’avvocato Luca Ponti, che ieri di fronte al giudice Milena Granata ha distinto la posizione dei tre assistiti da quella degli altri imputati. Con la messa alla prova il processo viene sospeso in attesa dell’esito di un apposito programma di lavori di pubblica utilità. L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato.

L’esito delle map verrà vagliato dal giudice il 16 marzo del prossimo anno mentre il processo (tra le ipotesi contestate a vario titolo: frode aggravata in commercio, contraffazione del marchio dop, truffa per ottenere i contributi regionali) è stato rinviato al 24 novembre.

Un’indagine che, inizialmente, aveva assunto dimensioni importanti sotto il profilo del numero di persone indagate: erano 23, mentre in 52 casi si è proceduto a citazione diretta. Tra patteggiamenti, map in fase di udienza preliminare e abbreviati, i rinvii a giudizio erano stati 16 (una persona, nel frattempo, era deceduta) ulteriormente scesi in seguito alle richieste di messa alla prova di martedì 25 ottobre.

Esclusa, sotto il profilo delle accuse, l’imputazione più grave, quella del vincolo associativo. Una svolta dalla quale erano derivate diverse map, le stesse chieste dal legale di Fantinel, Peressini e Della Vedova ieri.