Muore investito da un'auto, una testimone: "Ho sentito un botto fortissimo, poi sono arrivati i soccorsi"

Un giovane di 26 anni, di Casarsa della Delizia, è morto per le gravissime ferite riportate in un investimento stradale avvenuto, lunedì 24 ottobre, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta e transitava lungo la ex provinciale 1, nel comune di San Martino al Tagliamento. Una testimone ha riferito di aver sentito un rumore fortissimo, provocato dalla collisione tra la vettura e la bicicletta del giovane.

