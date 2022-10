Muore travolto da un'auto, il sindaco di San Martino: "E' una strada pericolosa, potenzieremo l'illuminazione"

Il sindaco di San Martino al Tagliamento, Francesco Del Bianco, ha espresso il dolore personale e della comunità alla famiglia di Matteo Moro, il 26enne di Casarsa morto, nella serata di lunedì 24 ottobre, mentre in sella alla propria bicicletta è stato investito da un'auto sull'ex provinciale 1. Del Bianco ha spiegato che su quella strada, "che è pericolosa, il Comune ha in progetto di costruire una pista ciclabile e di potenziare l'illuminazione. Ma nel frattempo - ha aggiunto - non posso fare altro che chiedere agli automobilisti di rispettare il Codice della strada".

