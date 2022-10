Entrano in palestra e forzano gli armadietti, tentato furto all’istituto Zanon

Tentato furto nella palestra dell’istituto Zanon. I ladri sono entrati dalla porta d’ingresso, che era aperta. Una volta all’interno si sono diretti verso gli spogliatoi.

I malviventi hanno forzato tutti gli armadietti cercando qualcosa da portare via, ma non hanno trovato nulla. Mercoledì mattina, il dirigente scolastico, avvertito dai docenti, ha chiamato i carabinieri.

«È successo – spiega il preside, Pierluigi Fiorentini – nella fascia di tempo tra la fine dell’utilizzo della palestra da parte della scuola e l’inizio delle attività organizzate dalle associazioni sportive. Ci sono stati solo danni all’arredo.

Fortunatamente i ladri non hanno trovato nulla da portare via. Sono stati gli insegnanti di scienze motorie, questa mattina (ieri, per chi legge) ad accorgersi dell’accaduto. Nel pomeriggio è una zona poco frequentata e pertanto possono succedere fatti simili. Siamo amareggiati».—