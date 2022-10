Tamponamento tra un’auto e un camion, tre feriti gravi sull’autostrada A28

SACILE. È di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto intorno alle 4 del mattino di oggi, mercoledì 26 ottobre, lungo l'autostrada A28, nel tratto compreso tra Sacile Est e Sacile Ovest, in direzione Conegliano, nel territorio del comunale di Sacile.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, intervenuti sul posto assieme al personale dell'autostrada e ai vigili del fuoco, si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolti una vettura e un camion.

All'interno della vettura viaggiavano cinque persone, tra cui due minori, tre delle quali hanno riportato lesioni serie.

Dopo la chiamata di aiuto, immediata l'attivazione dei mezzi di soccorso da parte degli infermieri della centrale Sores. Sul luogo dell'incidente sono stati inviati tempestivamente gli equipaggi di due ambulanze (una proveniente da Pordenone e una proveniente da Sacile), di una automedica proveniente da Pordenone e l'elicottero sanitario.

Una persona è stata trasportata in elicottero, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie.

Altre due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Pordenone.