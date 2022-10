Udine, Illumina analizza il bilancio del Comune e fa incontrare De Toni e Venanzi. Ma il sindaco critica i dirigenti al convegno

La prima stretta di mano pubblica tra l’ex rettore Alberto Felice De Toni e il capogruppo del Pd, Alessandro Venanzi, è arrivata grazie all’incontro organizzato da Illumina per analizzare il bilancio del Comune.

Da quando entrambi hanno rotto gli indugi annunciando di essere pronti a correre per la conquista di Palazzo D’Aronco, all’interno del centrosinistra è scattata la conta del chi sta con chi, un tentativo di capire possibili alleanze e strategie nella corsa che porterà l’area progressista a scegliere il candidato sindaco.

La stretta di mano di mercoledì 26 ottobre non cambia le rispettive posizioni che su alcuni temi, primo fra tutti le primarie, restano distanti, ma che poggiano anche su certezze condivise a incominciare dalla consapevolezza che la pre-condizione per provare a scalzare il sindaco Pietro Fontanini (se deciderà di ricandidarsi) è quella di tenere unite tutte le anime del centrosinistra.

E allora ecco che tutti gli incontri, come quello di mercoledì, diventano l’occasione per cercare punti comuni e costruire una base da allargare il più possibile lungo il percorso che porterà alle prossime amministrative.

Lo sa bene De Toni che si aspetta una mossa dei partiti («Io ho dato la mia disponibilità, adesso la palla è in mano alle liste che mi pare stiano già dialogando, per quanto mi riguarda questa è la fase dell’ascolto») e anche Venanzi, impegnato nella “battaglia” interna al Pd che dall’alto del suo 21% gioca un ruolo fondamentale nella partita.

Come fondamentale, quando si parla di gestione della cosa pubblica è l’analisi del bilancio, come ha evidenziato il professore di economia Paolo Ermano che, forte del contributo del dirigente di Palazzo D’Aronco, Lorenzo Agostini, ha illustrato i numeri del Comune per capire come vengono spesi i soldi e se è vero che «non si può migliorare i servizi perché il bilancio non lo permette». Prendendo spunto anche da altri comuni europei Ermano ha evidenziato che in realtà le risorse per migliorare alcuni servizi ci sarebbero.

Tanti i volti noti presenti in sala: dall’ex Pd Agostino Maio al commercialista Claudio Siciliotti, dall’ex sindacalista della Cisl, Roberto Muradore all’ambientalista Marino Visintini fino all’assessore al Bilancio dell’attuale giunta, Francesca Laudicina.

Ma al sindaco Pietro Fontanini non è piaciuta la presenza di alcuni dipendenti comunali a convegni e iniziative politiche. Mercoledì sul profilo Fb del primo cittadino è comparso un post particolarmente critico: «In questi ultimi giorni i mille “cespugli” della sinistra udinese stanno organizzando incontri su varie tematiche - o almeno così si vuol far credere - che sottendono, comunque, un unico scopo: riportare la sinistra a Palazzo D’Aronco.

Fino a qui niente di strano: non hanno infatti ancora digerito la sconfitta del 2018. Quello che appare almeno poco elegante è che tra i relatori e organizzatori di questi dibattiti ci siano dirigenti da poco pensionati e funzionari tutt’ora in servizio nell’amministrazione del Comune di Udine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA