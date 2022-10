Deve scontare quasi sei anni di reclusione per reati finanziari: latitante udinese arrestato in autostrada

Un uomo, di 41 anni, cittadino italiano, residente in provincia di Udine, è stato arrestato dalla polizia della questura di Pordenone in quanto deve scontare la pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione per reati di natura finanziaria.

Il latitante è stato scoperto durante un servizio di vigilanza autostradale, in prossimità del casello di Portogruaro, tra l'A28 e l'A4.

Attingendo a informazioni contenute negli archivi informatizzati delle forze dell'ordine, gli agenti hanno scoperto che sull'uomo, che si trovava alla guida di un veicolo, pendeva un mandato di arresto europeo, per appropriazione indebita di denaro, per episodi riferiti al 2012. È stato chiuso nella Casa Circondariale di Udine.