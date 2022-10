Donne prese a calci in centro a Udine, la Polizia ha preso l’aggressore

Negli ultimi giorni, in centro a Udine, si sono verificati degli episodi violenti che hanno coinvolto donne di diverse età, alcuni dei quali segnalati alle forze di polizia: in particolare, un uomo, senza apparente motivo, colpiva le vittime con calci alla schiena o al ventre, senza provocare gravi conseguenze, per poi dileguarsi rapidamente.

L’attività, tuttora in corso, del personale della Polizia di Stato della Questura friulana, in collaborazione anche con l’Arma dei carabinieri e la Polizia locale udinese, finalizzata alla ricostruzione dei fatti, ha permesso di individuare precise responsabilità nei confronti di un uomo, senza fissa dimora.